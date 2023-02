Farmaci da raffreddore alla pseudoefedrina, l'Ema indaga sui possibili rischi: possibili gravi rischi per il cervello

10 febbraio 2023 a

Alcuni farmaci per il raffreddore e l'influenza potrebbero causare gravi patologie al cervello. E' l'Ema, l'European Medicines Agency, ad aver avviato una indagine su alcune medicine che contengono pseudoefedrina. Il sospetto è che il loro uso possa causare patologie dei vasi sanguigni del cervello: la sindrome da encefalopatia posteriore reversibile e quella da vasocostrizione cerebrale reversibile. La revisione dei farmaci è causata da un "piccolo numero di casi", ha spiegato l'Ema, che deciderà se i farmaci potranno rimanere in commercio oppure no.

Tra i prodotti ci sono Actifed, Aerinaze, Aspirin Complex, Clarinase, Humex rhume e Nurofen Cold and Flu. E' stata l'agenzia francese dei medicinali ad avviare la richiesta di revisione. L'encefalopatia posteriore reversibile e la sindrome da vasocostrizione cerebrale reversibile possono comportare un ridotto afflusso di sangue (ischemia) al cervello e, in alcuni casi, complicazioni gravi e pericolose per la vita. I sintomi sono mal di testa, nausea, convulsioni.

I farmaci provocano il restringimento dei vasi sanguigni per ridurre la quantità di fluido con minore gonfiore e produzione di muco. L'Ema fa presente che è già noto che presentano un rischio "di eventi ischemici cardiovascolari e cerebrovascolari", "inclusi ictus e infarto. Restrizioni e avvertenze per ridurre questi rischi sono già incluse nelle informazioni sul prodotto dei medicinali".

