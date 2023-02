Perugia, due anziani morti per il Covid: badante rischia il processo per omicidio colposo

09 febbraio 2023 a

A Perugia una badante rischia di essere processata per omicidio colposo. Ecuadoriana, 66 anni, è indagata perché, malata di Covid, non avrebbe rispettato le regole sulla quarantena e contagiato la coppia di ultraottantenni che assisteva e che sono morti per arrestato cardiaco a seguito di polmonite interstiziale aggravata. Si è tenuto l’incidente probatorio davanti al gip Valerio D’Andria, con il medico Anna Maria Verdelli e l’infettivologo Daniele Rosignoli, per stabilire con certezza la catena del contagio e il mancato rispetto delle regole. Non è stato ancora possibile definire con ragionevole certezza se il contagio, in particolare quello dell’anziano coniuge, sia avvenuto a seguito del contatto con la badante o in precedenza, avendo una carica virale già alta. Si sarebbe comunque positivizzato prima della moglie.

Stando a quanto emerso, la ricostruzione precisa della catena di contagio risulta a dir poco difficoltosa.

La 66enne era entrata in contatto con una sua familiare positiva - gennaio 2021 - e si era recata a fare il tampone molecolare. In attesa dell’esito però non si era messa in quarantena come le norme allora vigenti ma era tornata al lavoro dalla coppia di anziani. Il responso è arrivato solo il giorno dopo: positiva.

Secondo la procura in casa degli anziani avrebbe contagiato anche la figlia dei due, per questo vengono ipotizzate anche le lesioni aggravate. I famigliari delle vittime hanno sporto denuncia e si sono affidati all’avvocato Nicola Di Mario. E’ emerso che l’anziana aveva anche altre patologie pregresse, tra cui un fenomeno ischemico e diabete mellito. Dopo l’incidente probatorio il fascicolo torna in Procura: il pm dovrà decidere se proseguire o chiedere l’archiviazione.

