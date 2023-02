Turchia, cresce il tragico bilancio dopo il sisma: le vittime sono 11 mila

08 febbraio 2023 a

Continua a salire il bilancio delle vittime del terremoto in Turchia e Siria, che ora è di oltre 11mila morti, dopo che il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, durante la visita nella zona più colpita dal sisma ha detto che i morti accertati sono 8.574. Lo stesso Erogan ha detto: "Non lasceremo per strada nessuno dei nostri concittadini". "Abbiamo mobilitato tutti i nostri mezzi", ha aggiunto Erdogan citato da Anadolu. Il presidente turco ha affermato anche che tutti gli sfollati dal terremoto potranno soggiornare in hotel convenzionati ad Antalya, Alanya e Mersin.

