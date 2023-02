Raffaele Sollecito, respinta la richiesta di risarcimento di 3.6 milioni di euro

05 febbraio 2023 a

Nessun risarcimento per Raffaele Sollecito. Lo ha deciso la Corte d'appello di Genova, come riporta il quotidiano ligure Il Secolo XIX. Dal 2015 Sollecito tenta di vedersi riconoscere un indennizzo per gli anni di detenzione per l'omicidio di Meredith Kercher, delitto per il quale, però, è risultato innocente grazie all'assoluzione al termine del lungo procedimento giudiziario. Sollecito sostiene, quindi, di essere stato detenuto ingiustamente. I giudici liguri hanno bocciato la sua richiesta di ottenere 3 milioni e 600mila euro. A decidere è stata la Corte d'appello di Genova perché con la sentenza definitiva sul caso la Cassazione aveva annullato la decisione della Corte d'appello di Firenze che aveva condannato Sollecito e Amanda Knox. Quando si contesta la magistratura toscana, come ha fatto Sollecito, a occuparsi della vicenda è l'autorità giudiziaria genovese. La richiesta di risarcimento è state respinta perché non retroattiva la norma che nel 2015 ha modificato la legge Vassalli sugli eventuali errori dei magistrati. Ora non è escluso che Raffaele Sollecito ricorra in Cassazione.

