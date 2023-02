Papa Francesco, bagno di folla in Sud Sudan: "Pace nella martoriata Ucraina e nel mondo"

05 febbraio 2023 a

Bagno di folla per Papa Francesco. Il pontefice ha lanciato un ultimo appello per la pace nel Sud Sudan, celebrando la messa davanti a decine di migliaia di persone per concludere il viaggio apostolico e spingere il Paese a risollevarsi dalla guerra civile. Nell'ultimo giorno del suo pellegrinaggio africano, Francesco ha pregato la popolazione di deporre le armi e di perdonarsi a vicenda, presiedendo la messa al Mausoleo dell'eroe dell'indipendenza John Garang davanti a oltre 70.000 persone, tra cui i leader politici del Paese. "Alla speranza - ha detto - vorrei associare un’altra parola, la parola di questi giorni e – lo auspico con tutte le forze – anche dei giorni a venire: pace". Lo ha detto rivolgendosi ai fedeli prima della recita dell'Angelus a Giuba. "Affidiamo la causa della pace in Sud Sudan e nell’intero Continente africano, dove tanti nostri fratelli e sorelle nella fede patiscono persecuzioni e pericoli, dove tantissima gente soffre a causa di conflitti, sfruttamento e povertà. Alla Madonna affidiamo anche la pace nel mondo, in particolare i numerosi Paesi che si trovano in guerra, come la martoriata Ucraina", ha affermato il pontefice, che ha poi ha salutato: "Carissimi fratelli e sorelle, torno a Roma portandovi ancora di più nel cuore. Lo ripeto: siete nel mio cuore, siete nei nostri cuori, siete nei cuori dei cristiani di tutto il mondo! Non perdete mai la speranza. E non si perda l’occasione di costruire la pace. La speranza e la pace dimorino in voi, la speranza e la pace dimorino in Sud Sudan".

