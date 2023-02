Firenze, in sella allo scooter si scontra contro un cinghiale: muore a 48 anni

04 febbraio 2023 a

Ennesima tragedia della strada legata alla presenza ormai sempre più invadente e pericolosa di cinghiali. Ieri, sabato 4 febbraio, un uomo di 48 anni in sella al suo scooter è morto a seguito dello scontro con un cinghiale che gli ha improvvisamente attraversato la strada. L'impatto a terra è stato violento, l'uomo è morto sul posto. L'incidente è avvenuto nel Comune di Scarperia in Mugello in provincia di Firenze,

