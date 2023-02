Umbria, incendio in un B&B di Torgiano: struttura interdetta fino al ripristino

01 febbraio 2023 a

a

a

In Umbria nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 31 gennaio, attimi di paura per l'incendio che si è sviluppato in un bed and breakfast nel territorio del comune di Torgiano, in località Signoria. I vigili del fuoco sono velocemente arrivati sul posto per domare le fiamme e l'intervento è terminato dopo le 21. Non ci sono stati feriti. Il funzionario di guardia dopo la valutazione di danni alla struttura, ha interdetto l'utilizzo del locale fino al suo completo ripristino.

Video su questo argomento A fuoco officina di Umbertide: allarme per il tetto in eternit

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.