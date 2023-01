Gaspare Mutolo, chi è il mafioso pentito diventato pittore

29 gennaio 2023 a

Dopo l'intervista a Salvatore Baiardo, Massimo Giletti ospita a Non è l'Arena Gaspare Mutolo, ex mafioso che ha commesso efferati delitti per poi pentirsi e diventare un collaboratore della giustizia. Ma chi è Mutolo? Palermitano, nasce il 5 febbraio 1940, è quindi alla soglia dell'83esimo anno di età. Da ragazzo fu arrestato per piccoli furti e dietro alle sbarre conobbe Totò Riina con cui Asparinu (questo il suo soprannome) rimase insieme in cella per otto mesi. Nel 1973 fu scarcerato ed entrò in Cosa Nostra, diventando uno dei più stretti collaboratori di Riina, anche l'autista. Fu una figura operativa di spicco, diventando un trafficante di droga e autore di omicidi, estorsioni, intimidazioni e sequestri. Fu arrestato e rinchiuso nel carcere di Sollicciano dove nell'ora d'aria iniziò a dipingere.

Nel Maxiprocesso fu condannato a dieci anni di reclusione e decise di pentirsi, diventando collaboratore di giustizia, in particolare di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, anche se alcune sue confessioni vennero smentite da altri pentiti. Nel 1993 fu condannato a nove anni di carcere e scontata la pena è uscito di prigione. Attualmente vive da uomo libero sotto il Servizio sociale di protezione e dipingendo quadri.

Dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro, Gaspare Mutolo è stato protagonista di dichiarazioni molto forti. Ha definito la cattura del boss una messa in scena, il risultato di un accordo. A suo avviso il covo è stato ripulito prima dell'arrivo dei carabinieri e gli inquirenti hanno ritrovato soltanto il materiale che Messina Denaro voleva "poca roba, è stata forse ritrovate l'agenda rossa di Paolo Borsellino?". E' convinto che l'arresto sia figlio soltanto di un accordo. C'è attesa per le sue dichiarazioni a Massimo Giletti.

