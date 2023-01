Gigi Bici, indagini chiuse dopo la confessione di Barbara Pasetti: esclusa la premeditazione

27 gennaio 2023 a

Non c’è stata premeditazione da parte di Barbara Pasetti nell’omicidio di Luigi Criscuolo, Gigi Bici per gli amici, scomparso l’8 novembre del 2021 e il cui corpo fu ritrovato il 20 dicembre successivo. È il risultato delle attività investigative condotte dalla Procura di Pavia che ha comunicato la chiusura dell’indagine dopo la confessione dello scorso ottobre. Gli ultimi "accertamenti - scrive la Procura in una nota - consentono di ritenere che l’aggravante originariamente contestata e relativa a una condizione di premeditazione in capo all’indagata non fosse in realtà sussistente". I fatti - secondo quanto accertato - si sono svolti "in modo repentino e sostanzialmente occasionale, attraverso l’uso di un’arma che lo stesso Luigi Criscuolo aveva consegnato a Barbara Pasetti".

Omicidio di Gigi Bici, le intercettazioni di Barbara Pasetti: "Ho fatto uccidere un uomo"

