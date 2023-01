Perugia, Cantone: "Senza intercettazioni impossibili le indagini per corruzione e i processi alla mafia"

19 gennaio 2023 a

a

a

"Senza le intercettazioni sarà impossibile fare indagini in materia di corruzione. Questo va detto con chiarezza. Poi la politica faccia la sua scelta". Sono parole di Raffaele Cantone, procuratore della Repubblica di Perugia ed ex presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, ospite ad Agorà Rai Tre, il programma condotto da Monica Giandotti. Cantone ha spiegato che "anche le esperienze che vengono, in questo caso non dall’Italia ma da un Paese estero, dimostrano che l’unico strumento per fare le indagini di corruzione sono le intercettazioni. Non c’è indagine recente in materia di corruzione, e gliele posso annoverare tutte, che non sia fondata su attività di intercettazione. Togliere le intercettazioni in materia di corruzione rischierebbe di fatto di depenalizzare la corruzione”. Il procuratore di Perugia ha inoltre aggiunto che "l’ 80-90% dei processi di mafia si fa grazie a intercettazioni ambientali, quindi le intercettazioni servono, eccome”. Questa le parole di Raffaele Cantone, Procuratore della Repubblica a Perugia ed ex Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, ad Agorà Rai Tre, condotto da Monica Giandotti, sulle intercettazioni in materia di mafia.

