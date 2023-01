Perugia, corruzione: arrestato dipendente dell'Agenzia delle entrate. Un altro sospeso

19 gennaio 2023 a

a

a

Un dipendente dell’Agenzia delle entrate è stato arrestato. Un altro sospeso per otto mesi. Nei confronti di un perito agrario è invece scattato il divieto di esercitare la professione per un anno. Le misure sono state autorizzate dal giudice per le indagini preliminari di Perugia in relazione a un'inchiesta che coinvolge 18 persone che avrebbero ottenuto favori dai dipendenti dell'Agenzia delle entrate. I reati contestati sono corruzione, istigazione alla corruzione, accesso abusivo a un sistema informatico.

