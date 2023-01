Meteo, crollano le temperature: freddo e neve a quote basse

17 gennaio 2023 a

a

a

Secondo il portale 3bmeteo.com, il vero freddo deve ancora arrivare ma ormai è questione di ore. Le previsioni per i prossimi giorni annunciano crollo delle temperature, pioggia e neve. Vediamo giorno per giorno il meteo previsto.

Mercoledì 18 gennaio: "Giunge aria più fredda in quota - scrive il portale - portando nuova instabilità questa volta più concentrata sul Centro Italia, dove avremo estrema dinamicità con temporali, acquazzoni, ma anche improvvise schiarite. Fenomeni localmente intensi tra Sardegna, Lazio, Toscana meridionale e in serata anche in Campania e ovest Sicilia. Nevicate copiose sopra i 600-800m in Appennino. Maggiori schiarite interesseranno il Nord ma dalla sera potrebbe peggiorare nuovamente tra Liguria, Emilia e basse pianure dove saranno possibili nuove nevicate fino a quote molto basse, 100-200m. Più asciutto sul resto del Settentrione, nebbie nelle ore mattutine in Pianura Padana. Calo termico al Centro Nord. Massime sotto i 6-7 gradi al Nord, non superiori ai 10-11 gradi al Centro, ancora valori intorno ai 15-18 gradi al Sud. Gelate al mattino su Piemonte e Ovest Lombardia. Ancora vento burrascoso di Libeccio e mare agitato sulle coste esposte.

A gennaio fioriscono rose e papaveri

Giovedì 19 gennaio: 3bmeteo.com prevede "possibili nevicate fino al piano sul Nord-Est, Lombardia meridionale ed Emilia, a quote molto basse in Toscana, tra i 200 e 300m. Fiocchi fino a 400m in Sardegna. Piogge sulle coste dell'alto Adriatico, coste toscane e basso Tirreno tra Campania, Calabria e Sicilia dove non mancheranno locali temporali. Variabile in Liguria. Più stabile e asciutto altrove con ampi spazi di cielo sereno. Calo termico.

Il mare dell'Umbria

La tendenza nel weekend: "Una circolazione depressionario alimentata da aria più fredda resterà intrappolata sul Mediterraneo, ma sarà il Centro-Sud ad osservare maggior instabilità con nevicate fino a quote molto basse, specie sulle regioni adriatiche. Ovviamente vista l'estrema dinamicità di questa settimana vi invitiamo a restare aggiornati sul nostro sito perchè basta davvero poco per stravolgere una previsione in questi giorni".

Allarme di Coldiretti: "Meteo impazzito, a rischio cereali e piante da frutto"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.