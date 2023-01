Matteo Messina Denaro, trovato e perquisito il covo. Caccia ai fiancheggiatori

17 gennaio 2023 a

Trovato il covo dove si nascondeva Matteo Messina Denaro. E' a Campobello di Mazara, in provincia di Trapani. Si troverebbe in una strada tra il Bar San Vito e un negozio di articoli per la casa. E' stato già perquisito ma questa mattina sono previsti ulteriori rilievi e accurati controlli da parte dei carabinieri. I carabinieri, come spiegato nella conferenza stampa dopo l'operazione di cattura, avevano già individuato il super boss nella giornata di sabato e lunedì 16 gennaio l'hanno atteso alla clinica Maddalena di Palermo, dove Messina Denaro si recava per sottoporsi alle cure per un tumore. La speranza degli inquirenti è che all'interno del covo ci sia materiale interessante per ulteriori indagini. Intanto si continua a lavorare individuare i fiancheggiatori, coloro che hanno permesso al super latitante di sfuggire all'arresto per trent'anni. Quando è stato catturato Matteo Messina Denaro indossava abiti costosi e un orologio del valore di 35mila euro. E' stato giudicato "in buone condizioni fisiche", compatibili con la sua età e la malattia che stava curando sotto il falso nome di Andrea Bonafede.

Applausi e lacrime di gioia fuori dalla clinica | Il video

