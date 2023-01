Arresto Matteo Messina Denaro, applausi e lacrime di gioia fuori dalla clinica | Il video

16 gennaio 2023 a

"Dopo 30 anni di latitanza, catturato dai Carabinieri il boss di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro. Si trovava all'interno di una struttura sanitaria dove si era recato per sottoporsi a terapie cliniche". Un tweet di appena tre righe che accompagna la storica foto di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, sullo sfondo la clinica e in primo piano un'auto dell'Arma. Così il profilo ufficiale dei carabinieri per l'arresto di Matteo Messina Denaro, il boss dei boss.

Un cinguettio rilanciato centinaia di volte e visionato migliaia e migliaia. Alle 9,35, il mafioso è stato portato via in un furgone dalla. Il furgone nero è stato scortato da alcune gazzelle carabinieri fra gli applausi dei palermitani arrivati sul posto. Lacrime e sirene spiegate dai militari dell'Arma che per decenni hanno dato la caccia al capomafia.

