Meloni: "L'arresto di Messina Denaro vittoria dello Stato". Salvini: "Bella giornata per l'Italia"

L'arresto di Matteo Messina Denaro è "una grande vittoria dello Stato che dimostra di non arrendersi di fronte alla mafia". Queste le prime parole di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio dei ministri, dopo il blitz dei carabinieri che ha assicurato alla giustizia il boss dei boss, latitante da trent'anni. "All'indomani dell'anniversario dell'arresto di Totò Riina - aggiunge la premier - un altro capo della criminalità organizzata viene assicurato alla giustizia.

Matteo Messina Denaro arrestato dai carabinieri. Il boss mafioso era latitante da trent'anni

Esulta anche Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega: "E' con profonda emozione che ringrazio le donne e gli uomini dello Stato che non hanno mai mollato, confermando la regola che prima o poi anche i più grandi criminali in fuga vengono braccati e assicurati alla Giustizia. È una bella giornata per l'Italia e che serve da ammonimento per i mafiosi: le istituzioni e i nostri eroi in divisa non mollano mai". Ovviamente grande soddisfazione da parte del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi: "Risultato storico nella lotta alla mafia. Complimenti alla Procura della Repubblica di Palermo e all’Arma dei Carabinieri che hanno assicurato alla giustizia un pericolosissimo latitante. Una giornata straordinaria per lo Stato e per tutti coloro che da sempre combattono contro le mafie”.

