Matteo Messina Denaro arrestato dai carabinieri. Il boss mafioso era latitante da trent'anni

Dopo trent'anni di latitanza è stato arrestato dai carabinieri del Ros il mafioso Matteo Messina Denaro. Il boss dei boss è stato ammanettato all'interno della clinica privata La Maddalena di Palermo. Un blitz coordinato dal procuratore Maurizio de Lucia e dal procuratore aggiunto Paolo Guido. Il comandante del Ros, Pasquale Angelosanto, spiega che il boss si era recato nella struttura per sottoporsi ad alcune terapie. A entrare in azione sono stati gli uomini del raggruppamento speciale con quelli del Gis e dei comandi territoriali dell'Arma.

Meloni: "L'arresto di Messina Denaro vittoria dello Stato". Salvini: "Bella giornata per l'Italia"

Chi è il boss - Figlio di Ciccio di Castelvetrano, alleato di Totò Riina e dei corleonesi, era latitante dal 1993 quando aveva annunciato con una lettera alla fidanzata che sarebbe scomparso, dopo le stragi di Roma, Milano e Firenze. Nella missiva scrisse "... sentirai parlare di me. Mi dipingeranno come un diavolo, ma sono tutte falsità". Matteo Messina Denaro dovrà trascorrere il resto dei suoi giorni in carcere. E' condannato all'ergastolo per una lunga serie di omicidi, tra i tanti quello del piccolo Giuseppe Di Matteo, strangolato e sciolto nell'acido dopo essere stato tenuto prigioniero per quasi due anni. Ma il boss dei boss deve pagare anche per le stragi del 1992 che costarono la vita a Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e alle loro scorte e per gli attentati dell'anno dopo a Milano, Firenze e Roma.

La caccia - Per anni centinaia di uomini delle forze dell'ordine hanno lavorato per assicurare il capomafia alla giustizia. La sua latitanza sembrava non finire mai, come era accaduto per quelle di Totò Riina, durata 23 anni, e di Bernardo Provenzano, 38. Gli sforzi delle forze dell'ordine sono stati finalmente premiati.

