Foligno, Domenico Metelli eletto presidente dell'Ente Giostra Quintana per la settima volta

Giulia Silvestri 16 gennaio 2023

“Ci attendono sfide importanti nei prossimi quattro anni, ma la motivazione e l’entusiasmo di questa grande squadra faranno sicuramente la differenza”. Queste le parole di Domenico Metelli, fresco di rielezione alla guida dell’Ente Giostra della Quintana di Foligno. Si sono svolte venerdì sera le elezioni per il rinnovo del direttivo di Palazzo Candiotti. La tornata elettorale ha visto dapprima la chiama per l’elezione del presidente, seguita da quella per il vice, e infine quella per gli otto magistrati del consiglio direttivo. Con 106 voti, 27 schede bianche e 2 nulle su 135 votanti, Domenico Metelli è stato confermato per la settima volta consecutiva alla guida dell'Ente. Vicepresidente Mauro Silvestri che ha ottenuto 120 voti. Questi invece gli otto magistrati eletti: Mauro Carboni 107 voti, Alessio Castellano 104, Marco Bosano 98, Simone Agostini 94, Arnaldo Radi 92, Lucio Cacace e Simone Capaldini 91 e Luca Radi 80. Infine il Collegio dei revisori dei conti: Claudio di Cesare presidente, Paolo Arcangeli e Paolo Pisello membri effettivi, Fabio Castellani e Sandro Giabbecucci membri supplenti. Nei prossimi giorni il presidente Metelli assegnerà ai magistrati le rispettive deleghe, e venerdì 20 il direttivo al completo è atteso alle 18 nella sala consiliare del Palazzo Comunale per la consueta cerimonia d’insediamento.

