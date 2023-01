Umbria, sanità: sul territorio mancano 95 medici di base

Sabrina Busiri Vici 15 gennaio 2023 a

a

a

“In Umbria più che una questione di numeri ne farei un problema di ripartizione sul territorio. I medici di base quantitativamente potrebbero essere anche sufficienti rispetto agli standard previsti dal contratto ma la copertura delle zone periferiche resta oggi il vero punto critico”. Parole di Leandro Pesca, segretario provinciale Fimmg, sezione di Perugia. Per Pesca questa concentrazione non omogena determinerebbe la carenza di circa 95 professionisti soprattutto nelle aree della fascia Appenninica, in Valnerina e per entrare nel dettaglio anche a Massa Martana, Monte Santa Maria Tiberina, Pistrino, Carbonesca. Tutte zone in cui è scattato in questi mesi l’allarme per la mancanza di medici di base. Con tutto quello che comporta in un comunità l’assenza di un presidio di tale importanza. “Dal 2020 - specifica Pesca - c’è stata una fuoriuscita massiva da parte sia di chi ha raggiunto i 70 anni sia di chi ha deciso per il pre pensionamento dopo aver affrontato il duro periodo della pandemia. Questo ha prodotto un primo momento di allarme a cui si è risposto, durante il Covid, facendo scendere in campo anche gli specializzandi in Medicina generale”. Attualmente in Umbria sono operativi 750 medici di base fra Asl 1 e Asl2, nel considerare che ognuno di loro garantisce una copertura di 1.000 si arriva a 750 mila persone.

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria di domenica 15 gennaio

Il Tribunale dei diritti del malato: "Sempre più cittadini rinunciano a curarsi. Così si smantella il sistema pubblico"

