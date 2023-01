Calcio, "stop due mesi a trasferte tifosi Roma e Napoli": l'annuncio del ministro Piantedosi

14 gennaio 2023 a

Stop di due mesi ai tifosi di Roma e Napoli che non potranno seguire la loro squadra in trasferta dopo gli scontri di domenica scorsa in autostrada nella zona dell'Aretino. Lo ha annunciato Matteo Piantedosi, ministro degli Interni, nel corso di una conferenza stampa in Prefettura a Trieste.

Video su questo argomento Scontri in autogrill, il momento in cui ultrà di Roma e Napoli si affrontano in autostrada

"Adotterò un provvedimento al mio rientro che valorizzerà quella che è stata un’istruttoria, un’analisi fatta dal Comitato di analisi sulle manifestazioni sportive. Quindi con qualche provvedimento sanzionatorio, o meglio di prevenzione per le due tifoserie, la misura di ordine pubblico di prevenzione per i prossimi due mesi per quanto riguarda le trasferte delle tifoserie di Roma e Napoli. Questo non è alternativo a misure individuali che cerchino di responsabilizzare i singoli autori" ha spiegato Piantedosi.

