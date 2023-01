Sanità nel caos, il Tribunale dei diritti del malato: "Sempre più umbri rinunciano a curarsi. Così si smantella il sistema pubblico"

13 gennaio 2023 a

a

a

“Le liste d'attesa sono un grave problema. Allontanano i cittadini dalla sanità pubblica. Abbiamo riscontrato casi di pazienti che a causa dei tempi lunghi e dell'impossibilità di rivolgersi a strutture private a pagamento, rinunciano a effettuare visite ed esami. Ci sono umbri che smettono di curarsi". Sono parole scioccanti quelle di Miranda Zucca, coordinatrice regionale del Tribunale dei diritti del malato, istituzione gestita da Cittadinanzattiva e presente in tutti i presidi sanitari della regione. Parole che non lasciano spazio a dubbi sul tema delle liste d'attesa: "Si fanno tanti proclami, ma la verità è che la coperta è corta: mancano i medici, non ci sono specialisti a sufficienza. Senza assunzioni il problema resterà. Nessun piano può funzionare se non si potenzia il personale". E ancora: "C’è un sentimento diffuso di sfiducia nel servizio sanitario regionale, proprio per questi disservizi figli di una politica che non punta più sul pubblico. Un tempo la sanità umbra era da benchmark, oggi di fatto è smantellata. Mi domando: è tutta una manovra studiata ad arte? Perché non c’è la volontà di allungarla, questa coperta?”.

Servizio completo sul Corriere dell'Umbria di venerdì 13 gennaio

Odissea visite mediche in Umbria, il racconto di una malata oncologica: "Costretta ad andare dai privati"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.