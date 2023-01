Umbria, sanità nel caos: bloccate anche le visite urgenti. Liste d'attesa in tilt

Alessandro Antonini 13 gennaio 2023 a

Nella sanità pubblica dell'Umbria non sono arenate solo le visite programmate. Per alcune prestazioni i ritardi si creano anche per le urgenze. Lista bloccata, presa in carico che stenta: la telefonata del back office non rispetta i tempi previsti. O non arriva proprio. E’ il caso di un utente di cui dà notizia la Federconsumatori Perugia: “Abbiamo la segnalazione di una prenotazione - spiega il presidente Alessandro Petruzzi - avvenuta il 29 dicembre per una ecografia addominale urgente, da espletare entro dieci giorni. Impossibile prenotare al momento. E’ stato detto al paziente che sarebbe stato richiamato. Sta ancora aspettando". L'associazione spiega che i casi si stanno moltiplicando. Come la richiesta di una visita ortodontica che risale al 22 luglio 2022 ed è stata fissata per novembre. E ancora: liste chiuse e senza possibilità di appuntamento per le visite neurologiche, dove pure dovrebbe scattare la presa in carico, per l’oculistica e tempi lunghi anche per la mammografia.

