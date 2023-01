Meteo, arriva il vero inverno: pioggia, neve e freddo intenso

13 gennaio 2023 a

E' in arrivo l'inverno. Quello vero. Almeno secondo le previsioni di 3bmeteo.com che non lasciano spazio a dubbi: "Con oltre un mese di ritardo la stagione fredda farà sentire la sua voce e non sarà un breve episodio". Il portale spiega che "dalle ultime analisi sembra confermata una lunga fase di tempo instabile o perturbato che abbraccerà l'intera" prossima settimana e potrebbe spingersi in quella successiva. "L'artefice del cambiamento sarà un ciclone freddo che si andrà a posizionare sul Mare del Nord e richiamerà correnti di aria polare marittima verso le basse latitudini europee. Come è facile immaginare i contrasti più accesi con queste correnti polari li avremo sul Mediterraneo che diventerà esso stesso fucina di forti temporali e di una circolazione depressionaria secondaria che andrà a posizionarsi proprio sull'Italia".

3bmeteo.com spiega che l'irruzione si dividerà in tre fasi: "Nella prima fase le correnti fredde raggiungeranno prevalentemente l'Europa occidentale e l'Italia settentrionale, questo fin da lunedì e martedì. Ci saranno sull'Italia piogge, temporali e nevicate che stante le temperature in diminuzione potranno cadere fino a bassa quota al Nord. Il Centro e il Sud riceveranno una buona dose di precipitazioni ma la ventilazione ancora mite e forte di libeccio favorirà nevicate solo a quote elevate in Appennino e non oltre il Centro Italia". Nella seconda fase che si aprirà da metà settimana, tra mercoledì e giovedì, le "correnti polari conquisteranno anche il Mediterraneo occidentale, il libeccio che continuerà a soffiare forte diventerà via via più freddo e le temperature diminuiranno sensibilmente anche al Centro e al Sud. Continuerà a piovere e ci saranno molti temporali sull'area tirrenica, probabilmente anche associati a grandinate di piccole dimensioni o gragnola. A quel punto la neve inizierà a cadere a quote collinari ma localmente anche a bassa quota al Centro e in collina su buona parte del Sud".

Nella terza fase, tra venerdì e il weekend lo spostamento del vortice sull'Europa orientale richiamerà "correnti fredde di estrazione continentale che affluiranno sulla Penisola entrando dalla porta della Bora. Il tempo risulterà allora ancor più freddo e resterà parzialmente instabile soprattutto al Centro ed al Sud con ancora piogge e nevicate fino a quote basse o collinari. I venti a quel punto ruoteranno tutti da Tramontana o di Grecale. Saranno tre anche le criticità, la pioggia e i temporali in primis che potrebbero essere intensi sulle regioni tirreniche, poi la neve che potrà cadere fino a bassa quota al Nord e successivamente anche al Centro. infine i venti, forti di libeccio e le mareggiate che interesseranno tutte le coste esposte".

