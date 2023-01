Davide Piampiano, il cordoglio del mondo del calcio: "In paradiso serviva un generoso centrocampista"

13 gennaio 2023 a

La sindaca di Assisi, Stefania Proietti è stata tra le prime a raggiungere il luogo della tragedia, in cui ha perso la vita Davide Piampiano, il 24enne ucciso da un colpo di fucile al petto. “Siamo vicini ai familiari e agli amici di Davide distrutti dal dolore. Assisi ha perso un ragazzo stimatissimo, conosciuto da tutti, impegnato nella vita e attivo nelle associazioni”. Cordoglio anche dal mondo del Calendimaggio: “La Nobilissima Parte de Sopra ricorda il suo figlio Davide, che ci ha prematuramente lasciato e si unisce al dolore della famiglia a cui esprime la sua più grande vicinanza”. “Oggi è un giorno molto triste, Assisi piange un suo figlio, il rosso e il blu si stringono in un grande abbraccio intorno alla famiglia Piampiano. la Magnifica Parte de Sotto fa a tutti voi le più sentite condoglianze", il cordoglio dei rossi. Tanti i messaggi dal mondo sportivo. “Vista la terribile tragedia – scrive l’Acd Viole dove Davide militava - il club si unisce al dolore della famiglia. L’attività calcistica è sospesa fino a data da destinarsi”. “Il Bastia Calcio si unisce al dolore dell’Acd Viole e della famiglia ed esprime le più sentite condoglianze”, il messaggio del club biancorosso, mentre il Calcio Palazzo “si unisce al dolore di amici e familiari”. “L’unica consolazione è quella di pensare che lassù ci fosse bisogno di un centrocampista di immensa generosità, ma qui sulla terra nessuno compenserà la sua assenza…”, scrivono i giallorossi dell’Angelana. Tanti messaggi anche da Asd Gualdo Casacastalda, Us Mantignana Monte Malbe e Padule San Marco e da altre società sportive come la Virtus Assisi.

Si indaga sulla morte di Davide: il colpo è partito dal suo fucile?

