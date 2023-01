Problemi e disservizi? Denunciali al Corriere. Nuovo spazio dedicato alle segnalazioni dei lettori

13 gennaio 2023 a

a

a

Siete testimoni o vittime di un disservizio? Avete subito un sopruso? C’è qualcosa nella vostra città che non va come dovrebbe o vorreste cambiare? Da oggi potete segnalarlo al Corriere raccontando i fatti, le storie e le situazioni che vi indignano e meritano risposte chiare. Una pagina del Corriere sarà la cassa di risonanza del vostro malcontento: potrete inviare le vostre denunce, anche con foto a supporto delle segnalazioni, per far entrare subito in azione i nostri cronisti.

Scuola, università, sanità, pubblica amministrazione, trasporti, ambiente, servizi sociali, mondo del lavoro pubblico e privato: qualunque sia il settore dove ritenete ci sia un’ingiustizia, fatevi sentire. Il Corriere vi ascolta!

Scriveteci a: [email protected]. Oppure via WhatsApp al numero 334.6085922. O inviate una lettera a La Voce dei Lettori, Redazione, Gruppo Corriere, Via Pievaiola, 166 F-6. 06132 Perugia.

