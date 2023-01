Anna Marra: "Mia sorella Sonia è stata ammazzata. Chi sa parli e si liberi la coscienza, è arrivato il momento"

12 gennaio 2023 a

a

a

"Adesso chi sa deve parlare. Si deve liberare la coscienza del peso di un orribile omicidio". Sono parole di Anna Marra, sorella di Sonia, la studentessa scomparsa da Perugia il 16 novembre 2006. Aveva 25 anni e non è stata mai ritrovata. L'appello è stato raccolto dall'Agenzia Ansa e arriva proprio nei giorni in cui il Vaticano apre un'indagine sulla scomparsa di Emanuela Orlandi di cui non si hanno più notizie da quasi quarant'anni. Anna Marra parla proprio dell'inchiesta sulla Orlandi: "L'impegno quotidiano per avere verità e giustizia è il filo rosso che unisce idealmente i sentimenti dei parenti delle persone scomparse nel nulla. Sonia, mia sorella, è stata ammazzata e il suo corpo occultato. Non ha potuto neppure avere una degna sepoltura: una ingiustizia nella ingiustizia che dura da sedici anni". Ancora: "Ci sentiamo vicini alla famiglia Orlandi alla quale rivolgiamo l'auspicio che finalmente ci possa essere la svolta tanto attesa per ottenere verità e giustizia". Per la scomparsa di Sonia Marra la procura aveva ipotizzato un omicidio con occultamento del cadavere, ma l'unico imputato è stato assolto in maniera definitiva. La famiglia, rappresentata dal legale Alessandro Vesi, spera ancora nella riapertura delle indagini.

Il Vaticano avvia nuove indagini sul caso Orlandi. La famiglia: "Attendiamo da un anno"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.