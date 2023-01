Matteo Richetti ricoverato d'urgenza al Gemelli: malore in Aula

12 gennaio 2023 a

Matteo Richetti, alla Camera, è stato ricoverato d'urgenza al Policlinico Gemelli di Roma. Il parlamentare ha accusato un malore in Aula. E' stato immediatamente soccorso dal personale sanitario della Camera e trasportato all'ospedale. A dare la notizia è stato l'ufficio stampa di Azione. Richetti, classe 1974, originario di Sassuolo, ha aderito ad Azione nel 2020. In precedenza era stato eletto con il Pd prima alla Camera e in seguito al Senato. Caso Richetti, battaglia a colpi di tweet tra Calenda, Murgia e Picierno

