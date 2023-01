Umbria, Lotteria degli scontrini: compra un panino da due euro al supermercato e ne vince 25mila

12 gennaio 2023 a

Nella Lotteria degli scontrini un perugino con una spesa di soli 2 euro per un panino, ha vinto 25 mila euro. La curiosità non è solo nella modica spesa che ha consentito l’importante vincita, quanto nel fatto che è stata centrata nel supermercato dove l’uomo lavora quale cassiere, permettendo così anche al suo datore di lavoro di aggiudicarsi il premio di 5 mila euro riservato agli esercenti. Anche lo scorso anno, sempre a Perugia, si verificò un caso analogo con una commessa che, facendo un acquisto presso il negozio di abbigliamento in cui lavorava, a Ponte San Giovanni, aveva vinto 25 mila euro e fatto vincere alla propria società 5 mila euro.

Nei primi giorni del nuovo anno si registra anche la vincita di 20 mila euro in favore di un negoziante sempre della città capoluogo di regione. La Direzione Centrale Giochi dell’Agenzia, competente per materia, perfezionate le procedure, autorizzerà gli ordinativi di pagamento per il riversamento delle vincite.

Complessivamente ammontano a 75 mila euro le prime 4 vincite registrate in questi primi giorni del 2023. Per la cronaca nel 2022 l’Ufficio dei Monopoli per l’Umbria ha registrato 66 vincite (36 esercenti, 30 acquirenti) per un ammontare pari a 1.212.000 euro, tra cui 4 vincite da 100 mila euro e 24 da 25 mila.

