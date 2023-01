Umbria, Lotteria degli scontrini: perugina vince 25mila euro. Avvisata dalla vicina di casa

12 gennaio 2023 a

In Umbria ancora una vincita alla Lotteria degli scontrini. A "conquistare" 25mila euro stavolta è stata una signora di Perugia che diventa la prima premiata del nuovo anno. Vincita ottenuta grazie alla sensibilità di una vicina di casa che, sapendola all'estero per impegni familiari, l'ha contattata per informarla che i funzionari dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (Adm) la stavano cercando a casa per notificarle un atto.

“Ero a Tokio per trascorrere un po’ di tempo con mio figlio che lavora lì come informatico, quando ho ricevuto la telefonata della mia amica che mi avvertiva del fatto che mi stavano cercando per recapitarmi un atto - ha scritto la signora italo-americana in una lettera di ringraziamento inviata ai funzionari Adm - Ho subito pensato che si doveva trattare di una cartella esattoriale per una multa o qualcosa di simile. Così mi sono messa in contatto con l’Ufficio di Perugia e con grande sorpresa sono stata informata di aver vinto grazie a uno dei miei scontrini, legato a una spesa di poche decine di euro in generi alimentari in un supermercato di via Settevalli".

"Ho creduto da subito in questa Lotteria che è una bella opportunità per tutti gli acquirenti tanto che, all’inizio, ho stampato il codice lotteria a delle amiche invitandole a utilizzarlo sempre. Per me vedova, con la sola pensione di reversibilità, questo è un regalo importante che mi consente di non accendere un prestito per alcune spese che avevo in programma” ha concluso la signora nella sua missiva.

