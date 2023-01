Assisi, morto durante la battuta di caccia: si chiamava Davide Piampiano. Aveva 24 anni

12 gennaio 2023 a

E' Davide Piampiano il ragazzo di 24 anni morto nel corso di una battuta di caccia nel territorio di Assisi. Era molto conosciuto in città. Partecipava attivamente al Calendimaggio con la parte de Sopra, aveva giocato a calcio. La sua famiglia è titolare di due attività ricettive e di ristorazione. Chi lo conosceva lo descrive come un giovane molto tranquillo, socievole e allegro. La notizia ovviamente ha provocato forte sgomento ad Assisi. La salma attualmente è all'obitorio di Perugia dove probabilmente sarà sottoposta ad autopsia. Intanto continuano le indagini per cercare di fare chiarezza sull'episodio che gli è costato la vita. Davide è stato raggiunto al petto da un colpo di fucile. Sembra che in quel momento fosse solo nella zona della tragedia, al Fosso delle Carceri, nell'area del monte Subasio. Il colpo è partito dal suo fucile o da quello di un altro cacciatore? Le indagini sono coordinate dal pm Mara Pucci. (Foto di archivio).

Dramma durante la battuta di caccia, giovane muore colpito da una fucilata

