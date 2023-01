Emanuela Orlandi, il fratello Pietro: "Tre pontefici a conoscenza della verità. Il Vaticano ora la dica anche a noi"

11 gennaio 2023 a

Il Vaticano sa cosa è accaduto a Emanuela Orlandi. Un concetto che il fratello Pietro ha ribadito diverse volte e che ha ripetuto nella puntata di Porta a Porta andata in onda martedì 10 gennaio. "Basta con le fesserie - ha sostenuto con decisione - Il Vaticano sa. Sono sufficienti pochi minuti per raccontare quanto accadde". Il programma condotto da Bruno Vespa ha dedicato un'ampia pagina alla decisione della giustizia vaticana di aprire finalmente un fascicolo sulla scomparsa di quella che nel 1983 era solo una ragazza di quindici anni. La legale della famiglia Orlandi, Laura Sgrò, ha spiegato di non aver ricevuto alcuna comunicazione formale da parte degli inquirenti, ma ha soprattutto svelato di essere in possesso di screenshot e audio tra persone che qualche anno fa erano vicinissime a Papa Francesco e che il materiale sarà consegnato agli inquirenti. Pietro Orlandi ancora una volta ha ribadito un concetto molto forte: "Almeno gli ultimi tre Papi sanno la verità". Una frase molto chiara che chiama in causa Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco.

