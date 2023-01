Morte Vialli, "siamo devastati. Grazie per il vostro amore e supporto" è il messaggio della moglie Cathryn

08 gennaio 2023 a

"Luca non solo era uno sportivo di grande talento, rispettato da tutti, ma era soprattutto il marito e il padre più affettuoso. Siamo devastati. Grazie per tutto il vostro sincero amore e supporto" è il messaggio che Cathryn White Cooper Vialli consegna agli italiani che hanno amato il marito. Lo fa con un foglio di carta scritto al computer e per mano di Martina Vian, assistente dell’ex campione negli ultimi quattro anni e mezzo. È il massimo che la privacy condivisa e sempre difesa in maniera maniacale da Luca e dalla moglie sudafricana, arredatrice di interni che non ama per nulla essere definita ex modella, può concedere ai pochissimi cronisti presenti.

Domani alle 18.30 ci sarà una messa a Cremona in ricordo del ragazzo riccioluto partito dall’oratorio di Cristo Re che "ha conquistato i trofei e le menti" di Italia e Inghilterra, come ha scritto il Guardian. Ma sulla data e sul luogo del funerale a Londra nulla trapela: per volere di Gianluca sarà riservato soltanto alle due famiglie e agli amici più stretti, la segretezza è assoluta.

Cathryn però fa capire quanto la moglie, le figlie Olivia e Sofia di 18 e 16 anni, siano commosse e in qualche modo quasi stupite da tutto l’affetto che arriva dall’Italia. Un fiume di ricordi, di passione e di nostalgia, che ieri si è espresso nel minuto di silenzio intensissimo dello Juventus Stadium (con commovente lettera dell’ex compagno in bianconero Pessotto) . E che irradia anche le strade della Londra.

