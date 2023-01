L'addio a Vialli, Mancini: "Ho perso un fratello. Speravo in un miracolo"

07 gennaio 2023 a

"Ho perso un fratello". Sono dolorose le parole pronunciate da Roberto Mancini, ct della Nazionale, il giorno dopo la morte di Gianluca Vialli. "Abbiamo vissuto quasi tutta la nostra vita assieme - spiega - con Luca è un legame stretto, quello che possono avere due fratelli, che poi si sono divisi calcisticamente ma quando si è amici si è amici per sempre. Luca per me era quello. Il nostro rapporto è sempre stato di grande rispetto, affetto, amore e amicizia". E ancora: "Non sono stato benissimo in queste ultime ore. E' una grande perdita per me, per la sua famiglia prima di tutto, e per tutto il calcio italiano. E' un momento abbastanza difficile però bisogna andare avanti. Nei giorni precedenti ero stato a Londra a trovarlo, fino all'ultimo ho sperato in un miracolo, che accadesse qualcosa. Ci siamo visti, abbiamo parlato, scherzato, era come al solito di buon umore e questo mi aveva risollevato, mi aveva fatto piacere vedere che era di buon umore in quel momento".

