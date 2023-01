Perugia, 31 multe al giorno da parte della Polizia Stradale. 154 automobilisti ubriachi alla guida

07 gennaio 2023 a

Concluso il 2022, la Polizia Stradale di Perugia fa il bilancio dell'attività e comunica i numeri del suo lavoro. Nell'arco del 2022, ha eseguito servizi continuativi di vigilanza stradale con l’impiego di 3.500 pattuglie, l’esecuzione di 46 scorte a gare sportive e personalità e la collaborazione in servizi di ordine pubblico con 95 pattuglie. Sono state contestate 11.421 infrazioni al Codice della Strada, di cui 2.865 per eccesso di velocità, 340 per il mancato uso dei sistemi di ritenuta (cinture e seggiolini), 183 per l’utilizzo di apparecchi cellulari alla guida; 197 patenti di guida ritirate e decurtati 13.625 punti patente. I veicoli sequestrati sono stati 193 mentre quelli sottoposti a fermo amministrativo sono stati 103; le carte di circolazione ritirate 235.

Attività di controllo - Da sottolineare il dato relativo ai conducenti controllati con etilometro e precursori che, nel 2022 sono stati 1.407, di questi 154 sono stati sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica, mentre 26 sono stati denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Con la fine delle restrizioni dovute al Covid 19, si è avuto un incremento dei casi di guida in condizioni alterate; infatti, complessivamente nell’anno 2021 erano stati 104 i casi accertati, mentre nel 2020 erano stati 107.

Attività antinfortunistica - Nell’anno 2022 sono stati rilevati complessivamente 813 incidenti stradali di cui 10 con esito mortale, 277 con lesioni e 526 con danni a cose. Anche nel campo dell’infortunistica, dopo la fine delle restrizioni si è registrato un incremento rispetto al 2021 dove erano stati rilevati 694 incidenti stradali di cui 9 con esito mortale, 202 con lesioni e 483 con danni a cose.

Stragi del sabato sera - Per contenere il fenomeno sono stati riattivati nel fine settimana i servizi di controllo con etilometri e precursori con un totale di 10 servizi, con un impiego di 27 pattuglie.

Operazioni ad alto impatto - Nel corso dell’anno, sono stati effettuati servizi specifici secondo il modello delle “Operazioni ad Alto Impatto”, su materie particolarmente avvertite nella sensibilità collettiva. I servizi effettuati, complessivamente 36 - hanno riguardato controlli di legalità nel settore dell’autotrasporto (persone, animali vivi, sostanze alimentari e trasporti eccezionali), controlli della copertura assicurativa Rca, degli pneumatici dei veicoli, sull’uso corretto dei telefoni cellulari, dei sistemi di ritenuta e cinture di scurezza.

Attività di polizia giudiziaria - Nel corso dell’anno 2022 l’attività ha ottenuto significativi risultati. Di seguito le più importanti. L’indagine condotta dalla Squadra di Polizia Giudiziaria sezionale, coordinata dalla Procura della Repubblica di Perugia, che ha permesso di individuare ed arrestare due cittadini rumeni che imperversavano da mesi nella provincia di Perugia mettendo a segno furti ai danni di aziende di autocarri, escavatori, attrezzature e macchine operatrici, ed in alcuni casi di altro materiale; nel complesso sono stati accertati 60 episodi di furto. L'operazione che ha permesso di individuare un deposito a Spoleto di pezzi di ricambio di veicoli di alta gamma di provenienza illecita, rivenduti poi su internet a prezzi molto convenienti; all’esito dell’attività investigativa sono state indagate 4 persone per ricettazione e sequestrati pezzi di ricambio riconducibili a circa 25 veicoli di provenienza furtiva, per un valore di circa 100 mila euro.

Ulteriori operazioni di Polizia Giudiziaria hanno portato al conseguimento dei seguenti risultati: tre arresti, 193 denunce, 7 veicoli sequestrati, 10documenti di circolazione sequestrati, 75 negozi controllati, 12 violazione accertate a carico di esercizi pubblici.

