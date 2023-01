Umbria, incidente stradale sulla via Flaminia: traffico bloccato e due feriti

06 gennaio 2023 a

In Umbria un incidente stradale ha causato il ferimento di due persone. E' avvenuto lungo la strada statale 3 Via Flaminia, all'altezza di Nocera Umbra, in provincia di Perugia. La strada è stata provvisoriamente chiusa al traffico. Il personale dell'Anas ha gestito la viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile. L’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione Vai di Anas, disponibile gratuitamente in "App store" e in "Play store".

Il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Gaifana, che hanno messo in sicurezza le due auto, oltre a due ambulanze e ai carabinieri di Nocera Umbra. Due persone sono state trasportate in ospedale a Foligno.

