“Buon pomeriggio da Bari, l’inverno non vuol saperne proprio di arrivare in Umbria”. La gaffe geografica di una giornalista Rai arriva in diretta tv sul Tg2, con le onde azzurre dietro, e scatena l’inevitabile ironia sui social. “Se Assisi avesse o’ mere sarebbe una piccola Bari”, scherza un tale. C’è chi chiede al governo un “ponte sullo stretto di Perugia”. E ancora: “Il mare dell’Umbria”, scrive un altro. L’ultimo riferimento sarcastico è alla campagna promozionale “Io amo il mare dell’Umbria” di Armando Testa. Un ossimoro pubblicitario che ha attratto turisti ma che deve aver dato alla testa – un nome un destino – anche alla malcapitata collega. Dagospia sentenzia: “Il sonno della regione genera mostri”, giocando con il titolo della celebre opera di Goya (pittore non umbro né italiano, a scanso di equivoci). Non è la prima e non sarà l’ultima topica sui confini di comuni, regioni e nazioni.

"Io amo il mare dell'Umbria". Lo spot promozionale del Cuore Verde d'Italia. Guarda il video

Restando al cuore verde, Fraido su Fb segnala un servizio di Rai news sul meteo in cui si parla di piogge nelle regioni centro-meridionali e si dice che “In Umbria, a Senigallia, un’onda di piena del Misa è passata in città”. Ci risiamo, col mare stavolta anche il fiume. Non solo giornalisti. Epica la promozione con la foto di San Quirico D’Orcia fatta dalla Regione Umbria: c’era il Castello di Vignoni spacciato per un tesoro regionale. Il caso è venuto fuori nel 2017 e il sindaco del comune senese ha accusato l’amministrazione regionale di plagio. Minacciando causa. La partecipata Sviluppumbria che si è occupata della campagna di marketing ha poi scaricato la responsabilità sull’azienda di grafica.

Special sul mare dell'Umbria

Senonché lo scivolone è ancora vivo nella memoria di chi ne ha narrato le cronache. E di chi le ha lette. Ma c’è anche chi si è improvvisato fustigatore di gaffe geografiche di altre istituzioni e toppando si è ritrovato fustigato. Il consigliere di opposizione al Comune di Perugia, già candidato a sindaco, Giuliano Giubilei, nel 2020 ha criticato un post – anche questo promozionale – della Regione Marche con delle palme stilizzate e ha sentenziato su Fb: “Sono stato tante volte nelle Marche e non ho mai visto palme”, non considerando che a San Benedetto del Tronto sono ottomila a cui si aggiungono quelle di Grottammare, Cupra Marittima e le altre di quella che in Italia è nota anche come Riviera delle palme. Post e commento sono stati subito rimossi ma lo svarione è ancora vivido nel ricordo. Quindi attenzione a gioire degli errori altrui: chi di topica ferisce prima o poi di topica perisce. E visto che chi scrive non vuol finire allo stesso modo, si sottolinea che svarioni del genere nella fretta e in momenti di scarsa concentrazione possono accadere a tutti. A chi tocca tocca e a chi tocca nun se’ ngrugna. Dicono… a Perugia.

