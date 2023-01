Spoleto, è morto don Gianfranco Formenton. Il dolore della città

06 gennaio 2023 a

“Nonostante conoscessimo la gravità delle sue condizioni di salute, abbiamo sperato fino all’ultimo che la sua forza e la sua determinazione potessero aiutarlo a superare questa condizione di estrema criticità”. A Spoleto è morto don Gianfranco Formenton, un arresto cardiaco lo aveva colto poco prima di celebrare la messa il giorno di Natale. Che le sue condizioni di salute fossero disperate è apparso subito evidente ai medici dell'ospedale di Foligno, dove è arrivato già in coma irreversibile. Il parroco di San Martino in Trignano, Sant’Angelo in Mercole e Montemartano, aveva 62 anni. Il cordoglio è subito arrivato dall'amministrazione comunale ma anche dall’intera città. “La sua scomparsa sottrae a Spoleto non solo un sacerdote rigoroso e appassionato, ma anche un uomo capace di vivere la fede in maniera vibrante, consapevole, vivace - prosegue il sindaco Andrea Sisti - don Gianfranco Formenton ha saputo stare tra la gente, tra i tanti parrocchiani e cittadini che hanno saputo negli anni apprezzarne la tempra e la forza d’animo e che, per questo, gli hanno voluto sinceramente e concretamente bene, perché aveva in sé la capacità di intensificare le relazioni umane, di fortificare i legami, di vivere responsabilmente e con lealtà sia il suo essere uomo di chiesa, sia i convincimenti che hanno guidato il suo percorso terreno”.

