Covid, in Umbria meno ricoveri e più contagi. Dall'inizio della pandemia 2.360 morti

05 gennaio 2023

Covid in Umbria: importante calo dei ricoverati su base settimanale, stando ai dati della Regione Umbria. I pazienti curati nelle strutture sono diminuiti del 24.3%. Oggi (giovedì 5 gennaio), sono 197 di cui 112 in area medica, 77 negli altri reparti e 8 nelle terapie intensive, in quest'ultimo caso aumento del 3.7%, Gli attualmente positivi sono cresciuti del 4.4% (sempre su base settimanale) e attualmente sono 4.109. Dall'inizio della pandemia in regione si contano 2.360 vittime. Non si registra alcuna variazione significativa sull'andamento dei tamponi eseguiti.

