I funerali di Benedetto XVI, Papa Francesco: "Grazie per la sapienza, la delicatezza e la dedizione"

05 gennaio 2023 a

a

a

“Benedetto,fedele amico dello Sposo, che la tua gioia sia perfetta nell’udire definitivamente e per sempre la sua voce”. Sono le parole con cui Papa Francesco ha concluso l'omelia per la messa funebre del papa emerito, Joseph Ratzinger, in una piazza San Pietro gremita dai fedeli. “Anche noi - ha aggiunto - saldamente legati alle ultime parole del Signore e alla testimonianza che marcò la sua vita, vogliamo, come comunità ecclesiale, seguire le sue orme e affidare il nostro fratello alle mani del Padre: che queste mani di misericordia trovino la sua lampada accesa con l’olio del Vangelo,che egli ha sparso e testimoniato durante la sua vita”. "Siamo qui - ha inoltre detto Papa Francesco - con il profumo della gratitudine e l’unguento della speranza per dimostrargli, ancora una volta, l’amore che non si perde; vogliamo farlo con la stessa unzione, sapienza, delicatezza e dedizione che egli ha saputo elargire nel corso degli anni". Il feretro di Papa Ratzinger ha lasciato piazza San Pietro, diretto alle grotte vaticane. La conclusione della messa è stata salutata da un fragoroso applauso.

In tanti dal Cuore Verde a Roma per l'addio a Papa Benedetto XVI

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.