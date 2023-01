Blitz dei carabinieri in 607 Rsa: 152 irregolari. Strutture abusive, farmaci scaduti e carenze igieniche

05 gennaio 2023 a

Blitz in 607 Rsa dei carabinieri del Nas durante le feste di Natale: al centro dell'attenzione dei militari soprattutto strutture ricettive dedicate all’ospitalità di persone anziane e/o portatrici di disabilità, quali le residenze sanitarie assistite e le case di riposo, con lo scopo di verificare la corretta erogazione dei servizi di cura e assistenza a tutela delle persone indifese.

Nel corso delle verifiche sono state individuate 152 strutture irregolari, tra Rsa, case di riposo, comunità alloggio e case famiglia, pari al 25% di quelle controllate. Sono state sanzionate 27 persone per violazioni penali e 133 per illeciti amministrativi, per complessivi 167 mila euro, riconducibili a carenze igienico/strutturali e autorizzative, presenza di un numero superiore di anziani rispetto alla capienza, dispositivi medici e farmaci scaduti di validità, irregolarità nella gestione degli stupefacenti, alimenti in cattivo stato di conservazione.

È stata, inoltre, disposta la chiusura di sei strutture ricettive, risultate abusive o deficitarie in materia sanitaria e assistenziale, determinando l’immediato trasferimento degli anziani presenti presso le famiglie di origine o altre strutture idonee presenti nel territorio.

