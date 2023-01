Umbria, tanti fedeli a Roma per l'addio a Papa Benedetto XVI

05 gennaio 2023 a

Molti umbri a Roma per partecipare ai funerali del papa emerito Benedetto XVI. La capitale è stata raggiunta da comitive che si sono organizzate nelle principali città del Cuore Verde, ma si sono messi in viaggio anche piccoli gruppi di amici e famiglie. Impossibile, ovviamente, stimare quante persone si siano dirette nella capitale per l'ultimo saluto al pontefice, ma nella serata di ieri, mercoledì 4 gennaio, erano numerosi gli umbri che si erano messi in viaggio oppure che lo avrebbero fatto nelle prime ore di questa mattina. Del resto Ratzinger si è sempre detto molto legato all'Umbria e non a caso una volta scelto come successore di Giovanni Paolo II, ha preso il nome di Benedetto XVI, nel segno di san Benedetto. Ed c'è proprio l'effige di san Benedetto nell'anello che indossa e con il quale viene sepolto.

