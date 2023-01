L'addio a Papa Benedetto XVI, attesi 100 mila fedeli. Piazza San Pietro blindata

Julie Mary Marini 04 gennaio 2023 a

E' il giorno dell'addio. Oggi, giovedì 5 gennaio, in Piazza San Pietro i funerali di Benedetto XVI. Il Papa emerito. Sono attesi centomila fedeli, mille giornalisti di trenta diversi Paesi e politici e reali di mezzo mondo. A presiedere la funzione sarà Papa Francesco, il successore di Joseph Ratzinger. E' la prima volta che un pontefice dà l'ultima benedizione alla bara di chi l'ha preceduto. Sulla facciata della Basilica un arazzo che raffigura Gesù Cristo risorto. Cinquemila le sedie in piazza, la delegazione ufficiale italiana sarà guidata da Sergio Mattarella, quella tedesca da Frank-Walter Steinmeier. Ma l'elenco delle autorità è interminabile. Dalla regina spagnola Sofia, ai reali del Belgio, Filippo e Mathilde; dal presidente polacco Duda a quello portoghese Duarte Rebelo de Sousa; passando per ministri, segretari di Stato, ambasciatori. E così via.

Inizialmente la Prefettura di Roma aveva ipotizzato la partecipazione di 65mila persone, ma saranno molte di più, considerando il flusso dei fedeli che hanno reso omaggio alla salma di Benedetto XVI, almeno 100mila. Dalla mezzanotte della notte scorsa e fino alle 14 di oggi, la zona intorno a San Pietro viene considerata rossa: accesso consentito solo attraverso i varchi presidiati dalle forze dell'ordine. Oltre 1.300 gli agenti che garantiranno la sicurezza: controlli rigorosi con metal detector, tiratori scelti, pattugliamenti continui. Roma blindata, come sempre accade per i funerali di un Pontefice.

Benedetto XVI riposerà in una bara di cipresso, dentro di una seconda bara in zinco, a sua volta in una cassa di legno che verrà sepolta. All'interno di un cilindro di metallo sono stati chiusi i pallii, le medaglie, le monete coniate durante il suo Pontificato e il Rogito, un testo che descrive il suo Pontificato. Il cilindro sarà sepolto insieme a Ratzinger. Dopo la liturgia, le spoglie del Papa emerito saranno portate nelle grotte vaticane per la tumulazione in quella che fu la nicchia di Giovanni Paolo II, Papa Wojtyla.

