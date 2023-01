Umbria, cinghiale attraversa la strada e una donna lo investe. Automobile in tilt

04 gennaio 2023 a

Si è schiantata contro un cinghiale e la sua auto è finita fuori uso a causa dei notevoli danni riportati. E' accaduto a una donna lungo la strada statale 685 della Valnerina. Era alla guida del suo veicolo quando l'animale ha improvvisamente attraversato la strada. La donna non è riuscita a evitare l'impatto. L'automobile ha riportato gravi danni, per fortuna la signora non è rimasta ferita. Sono stati gli agenti della Polizia a intervenire per soccorrerla. Incredibilmente anche il cinghiale è uscito indenne dallo scontro ed è scappato nel bosco. Gli agenti hanno consentito di mettere velocemente in sicurezza la sede stradale evitando ulteriori problemi per il traffico veicolare notturno. E' l'ennesimo incidente stradale causato da un cinghiale. Per fortuna in questo caso non ci sono stati feriti, come purtroppo è accaduto molte volte in passato.

