Foligno, rubano tre paia di pantaloni in un negozio: scoperti e denunciati

A Foligno gli agenti della Polizia sono intervenuti in un esercizio commerciale a seguito della segnalazione delle commesse del negozio che avevano notato il comportamento anomalo di un uomo e una donna, entrambi italiani. In particolare, la donna era stata vista occultare due paia di pantaloni all’interno di una borsa a tracolla. L’uomo, invece, che era entrato in negozio con lei, aveva a sua volta nascosto qualcosa nel giaccone. I poliziotti sono giunti sul posto proprio mentre due oltrepassavano la cassa senza pagare. I poliziotti hanno proceduto ai controlli, rinvenendo tre paia di pantaloni del valore di diverse decine di euro. Per l'uomo e la donna è scattata la denuncia per concorso nel reato di furto. Trattandosi di due persone non residenti a Foligno, i poliziotti hanno attivato le procedure per il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel territorio. L’episodio evidenzia, ancora una volta, l’importanza della sinergia tra la Polizia e i cittadini, invitati a segnalare tempestivamente qualsiasi situazione anomala o che possa comunque destare sospetti.

