Ricostruzione, l'arcivescovo critica la nomina di Castelli: "Schiaffo ai terremotati". Zaffini: "Frasi incomprensibili"

Il senatore di Fratelli d’Italia Guido Castelli è stato nominato nuovo commissario alla ricostruzione. E’ arrivata da palazzo Chigi la conferma della firma del Dpcm da parte della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha così nominato il quinto commissario in poco più di sei anni per il Centro Italia terremotato. Dura la presa di posizione da parte dell’arcivescovo della Diocesi di Spoleto Norcia che ha attaccato la scelta di sostituire, a questo punto della ricostruzione, il commissario straordinario temendo una battuta d’arresto nel processo ora avviato. Non la pensano tutti allo stesso modo e ci sono una serie di commenti politici arrivati dopo la notizia della nomina di Castelli. L’atto è ora al vaglio della Corte dei Conti, che nel giro di un paio di settimane al massimo completerà le verifiche di prassi e a quel punto Castelli, che è anche stato assessore regionale alla ricostruzione nelle Marche, potrà assumere l’incarico. Legnini nel tardo pomeriggio di ieri è intervenuto per dire “nei prossimi giorni darò conto dei risultati del mio mandato” e per “augurare buon lavoro a Castelli”, a cui ha garantito “piena disponibilità a favorire un ordinato passaggio di consegne” nell’ambito di una ricostruzione che l’ormai ex commissario considera “la più difficile degli ultimi decenni”.

Ricostruzione, Guido Castelli commissario dopo Legnini: Meloni firma decreto

A reagire molto duramente alla scelta della presidente Meloni è stato l’arcivescovo di Spoleto-Norcia, monsignor Renato Boccardo, che ha bollato la nomina come “uno schiaffo e una mortificazione alle popolazioni terremotate”. Il presule, che guida la Conferenza episcopale dell’Umbria, ha espresso “sconcerto” per la decisione del Governo, sostenendo che “cambiare ora che la ricostruzione sta marciando è una scelta scellerata che non ha giustificazione se non nei meschini calcoli politici”. La paura del presule è legata al rischio di una battuta d’arresto considerata fisiologica col cambio della guardia alla struttura commissariale. Un timore, questo, espresso già le scorse settimane sia dal coordinamento dei comitati dei terremotati che da molti sindaci del Centro Italia. Di altro tenore le reazioni della governatrice della Regione Umbria, Donatella Tesei e del sindaco di Norcia, Nicola Alemanno. Entrambi hanno riconosciuto i meriti di Legnini, evidenziando però la necessità di “continuare nella ricostruzione con lo spirito attuale, che ci ha portato ad accelerare e a essere efficaci”, ha detto in particolare la presidente, che ha poi aggiunto: “Castelli è una persona che conosce la metodologia e il territorio, che ha esperienza e capacità”. Alemanno, invece, ha rivolto “un grande e sincero grazie a Legnini per aver ascoltato amministratori e cittadini” e “l’augurio di un buon lavoro a Castelli, che ha apportato un fattivo e importante contributo alla ricostruzione”. Più cauto sugli effetti dell’uscita di scena di Legnini il sindaco di Spoleto, Andrea Sisti: “Castelli è esperto, ma dobbiamo sperare non gli manchi la visione di insieme che aveva il suo predecessore e anche che sappia interpretare il suo ruolo senza far prevalere interessi territoriali, perché qui siamo in attesa di un’ordinanza specifica per Spoleto e quanto finora ottenuto non ci basta e in alcuni casi va adeguato”.

Ad assicurare che “Castelli può dare un nuovo impulso alla ricostruzione, su cui si impone una velocizzazione” è stato il sottosegretario al ministero dell’Interno, Emanuele Prisco, mentre il senatore Franco Zaffini (FdI) ha replicato all’arcivescovo parlando di “frasi incomprensibili e del tutto inadatte al ruolo pastorale in effetti da tempo abbandonato a beneficio degli aspetti più materiali e terreni del proprio mandato”. Sulla stessa linea del presule il deputato Walter Verini (Pd), che ha parlato apertamente di “grave errore”, la capogruppo in consiglio regionale Simona Meloni (Pd), secondo cui la nomina di Castelli “è becero spoil system”, e il consigliere regionale Andrea Fora (Civici Per): “Se la ricostruzione subirà dei rallentamenti, i cittadini sapranno con chi prendersela”.

