Papa Ratzinger sarà sepolto con al dito l'anello di san Benedetto

04 gennaio 2023 a

Domani, giovedì 5 gennaio, si terranno i funerali del papa emerito, Benedetto XVI. Inizio alle ore 9.30, saranno celebrati sul Sagrato della Basilica di San Pietro e sarà Papa Francesco a presiedere la cerimonia funebre. Non è mai accaduto che il funerale di un papa venga celebrato da un altro pontefice. C'è anche un po' di Umbria nella salma di Benedetto XVI, esposta nella basilica vaticana. Al dito ha un anello con l'effice di San Benedetto. Gli era stato donato da monsignor Gino Reali, vescovo emerito della diocesi di Porto Santa Rufina, nel Lazio, ma di origini umbre. A decidere di far indossare al papa emerito l'anello con l'effice di San Benedetto, sarebbe stato il segretario particolare di Ratzinger, Georg Gaenswein, proprio per ricordare il legame tra il Papa emerito e il santo di Norcia.

