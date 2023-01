Perugia, befana per i bambini del residente Chianelli: arrivano l'elicottero e i reparti speciali della polizia

03 gennaio 2023 a

Essere al servizio della comunità significa non solo garantire la sicurezza e la serenità dei cittadini ma anche conoscerne le esigenze ed essere disponibili a sostenere e aiutare quanti hanno più bisogno.

Per questo motivo – insieme al Comitato per la vita “Daniele Chianelli” e con la collaborazione del Presidente di Eurochocolate, Eugenio Guarducci - il Questore di Perugia, Giuseppe Bellassai ha pensato di regalare ai bambini ricoverati presso il reparto di Ematologia e Oncoematologia pediatrica dell'Azienda Ospedaliera di Perugia, un momento di gioia e spensieratezza in occasione della festività dell’Epifania, alle ore 11.30, presso il parcheggio dell’Ospedale “Santa Maria della Misericordia”.

«Siamo felici di poter regalare un sorriso a chi vive in una condizione di fragilità. La Polizia di Stato sarà sempre dalla parte di chi ha bisogno. Per questo motivo ho pensato di chiedere aiuto al personale del Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza (NOCS) e del 1° Reparto Volo della Polizia di Stato con i loro elicotteri che, il prossimo 6 gennaio, faranno visita ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, per regalare loro una sorpresa speciale» così il Questore Bellassai.

«Abbiamo accolto con grande entusiasmo - afferma Franco Chianelli, presidente del Comitato per la vita Daniele Chianelli - la proposta della Polizia di Stato per questa bellissima iniziativa che piacerà moltissimo ai nostri bambini. Desidero ringraziare la Polizia di Stato, in particolare il Questore Bellassai, che ci offriranno uno spettacolo unico ed emozionante, mai visto in 32 anni di attività. Colgo l’occasione anche per esprimere la mia profonda gratitudine verso tutto il personale della Questura di Perugia per il grande supporto e la sensibilità nello svolgimento delle pratiche dei pazienti malati, in particolare i bambini che vengono dall’estero per curarsi».

«Ringrazio le donne e gli uomini della Polizia di Stato – sottolinea il dottor Arturo Pasqualucci, Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliera di Perugia – per questo gesto di vicinanza e solidarietà dedicato ai nostri piccoli pazienti e ai loro familiari nel giorno dell’Epifania. Una vicinanza sempre tangibile, anche grazie alla presenza del Posto fisso di Polizia all’interno dell’Ospedale che ogni giorno contribuisce alla sicurezza degli utenti e degli operatori. Un sentito ringraziamento al Questore Bellassai per aver reso possibile questa iniziativa che saprà regalare un sorriso a tutti i bambini».

La mattina si concluderà al Residence “Daniele Chianelli” con la scelta dei regali nella Grotta dei desideri, realizzata appositamente per i piccoli ospiti della struttura.

