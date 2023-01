Perugia, Tombola di capodanno: un'altra carezza di Avanti Tutta al reparto di oncologia

03 gennaio 2023 a

La Fondazione Avanti Tutta ha dato seguito alla tradizione e rinnovato il suo impegno a favore delle persone che vivono la realtà della malattia oncologica.

Avanti tutta Days fa centro: toccate 10 mila presenze

Sabato 31 dicembre la squadra di operativi e volontari capitanati dal Presidente Federico Cenci e da papà Sergio, ha organizzato la consueta tombolata di Capodanno rivolta ai pazienti e al personale sanitario del reparto di oncologia dell’ospedale di Perugia. Un evento dislocato tra la sede della Fondazione, in Piazzale Umbria Jazz a Perugia e la sala d’attesa del reparto, tra loro collegati attraverso moderne tecnologie che hanno consentito di rispettare al meglio la privacy degli stessi pazienti. Non è mancato il divertimento e l’allegria, con Federico Cenci nelle vesti di animatore, tra l’estrazione dei numeri e l’assegnazione di ricchi premi.

“È un appuntamento - dichiara lo stesso Presidente - che si rinnova ogni anno e che ci rende profondamente orgogliosi. Un’iniziativa nata da mio fratello Leonardo che in sua assenza portiamo avanti con grande attenzione e desiderio di regalare nuove carezze alle persone che vivono la realtà della malattia oncologica. Gli attestati di stima e di gratitudine che ogni anno riceviamo per noi sono fonte di grande soddisfazione e benzina utilissima per continuare a far funzionare il motore del nostro messaggio solidaristico”.

La tombola di Capodanno dedicata al reparto di oncologia è stata realizzata anche grazie alla collaborazione e al contributo di David Panichi, Piero Saccoccini, Gioielleria Cicchi e Gioielleria Bartoccini.

