Ricostruzione, Guido Castelli commissario dopo Legnini: Meloni firma decreto

La premier Giorgia Meloni ha firmato il Dpcm che nomina il senatore di Fratelli d’Italia Guido Castelli commissario straordinario per la ricostruzione post sisma. La nomina è al vaglio della Corte dei Conti, poi nel giro di qualche giorno diverrà ufficiale.

"Castelli è stato assessore regionale alla Ricostruzione e il sindaco di Ascoli Piceno durante il sisma e secondo me ha tutte le carte in regola per fare bene». Lo aveva detto proprio lunedì il governatore delle Marche Francesco Acquaroli sull’ex assessore regionale, diventato senatore dopo le ultime elezioni politiche: Guido Castelli può essere la figura giusta per ricoprire l’incarico di commissario straordinario alla Ricostruzione post sisma dopo Giovanni Legnini, il cui incarico è scaduto lo scorso 31 dicembre. Ora è arrivata la nomina.

Terremoto Centro Italia, approvati 15 mila progetti per la ricostruzione. Contributi per 4.8 miliardi

