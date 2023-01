Tavernelle, investita mentre passeggia col cane: autopsia

03 gennaio 2023 a

Mazzi di fiori nel campo che costeggia via Lenin, la gente che si ferma, abbassa gli occhi e scuote la testa. Sono i tanti, tantissimi tavernellesi che conoscevano e stimavano Maria Serena Zampini, la signora investita venerdì e deceduta durante la disperata corsa verso l’ospedale. Tavernelle è attonita per la tragedia, e le festività di fine anno sono state segnate da questa perdita, che ha sconvolto tutti.

Luci spente nel centro storico per volontà di Centro commerciale naturale e amministrazione comunale, in rispetto dei familiari e del dolore per la scomparsa di questa signora, bella e gentile, legatissima alla famiglia e conosciuta davvero da tutti. Anche a San Mariano, dove lavorava in un supermercato, la notizia ha suscitato profondo cordoglio. Maria Serena è morta alla vigilia di quella che doveva essere una nuova fase della vita. Stava infatti per andare in pensione e godersi la famiglia e i suoi amati animali.

E’ stata investita mentre attraversava la strada con il suo labrador, con il quale la si incontrava a spasso per il paese. Il cane è stato soccorso e portato alla Clinica veterinaria di Tavernelle. Le sue condizioni restano gravi avendo riportato un trauma cranico ma sembra che qualche lieve segno di miglioramento ci sia. I carabinieri indagano sulla dinamica dell’incidente e l’autopsia, prevista a brevissimo, potrebbe fornire qualche elemento in più. Poi la salma sarà restituita ai familiari per i funerali. Ieri invece si sono celebrati quelli del giovane trovato morto nella sua camera.

Un’altra famiglia di Tavernelle colpita, intorno alla quale si è stretta tutta la comunità. I funerali del giovane sono stati celebrati nel santuario delle Grondici, davanti a tantissimi parenti, compaesani e amici. Il paese è stato segnato proprio in queste ore anche da un altro lutto, la scomparsa di un imprenditore conosciutissimo, anche lui tavernellese. Volti noti, amati e stimati, la cui perdita ha lasciato un profondo vuoto.

