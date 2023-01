L'addio a Benedetto XVI, fedeli in coda per la visita alla salma | Video

02 gennaio 2023 a

Da questa mattina, lunedì 2 gennaio, l'omaggio alla salma del papa emerito Benedetto XVI. Centinaia di fedeli sono in coda per entrare nella basilica di San Pietro e per porgere l'ultimo saluto a Ratzinger. La salma resterà esposta per tre giorni fino ai funerali che saranno celebrati nella giornata di giovedì 5 gennaio. Oggi è possibile visitare il papa emerito dalle 9 alle 19, mentre domani e mercoledì dalle 7 alle 19. In Vaticano sono attesi tra i 30 e i 35 mila fedeli. La salma è vestita con paramenti liturgici rossi, una mitra sul capo e un rosario tra le mani.

Come sua espressa volontà, i funerali saranno solenni ma sobri e a celebrarli sarà papa Francesco. E' un evento storico che un pontefice celebri i funerali di un altro. Dopo le esequie, il feretro verrà portato nella Basilica di San Pietro e verrà tumulato nelle Grotte Vaticane, dove riposa Giovanni Paolo II, come desiderio dello stesso Benedetto XVI.

E' morto Benedetto XVI: il papa emerito aveva 95 anni

